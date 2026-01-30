Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Παρασκευή την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι μια μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα μεγαλύτερη από εκείνη που αναπτύχθηκε πρόσφατα στη Βενεζουέλα.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο —μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε— που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν, αυτό είναι καλό… Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί» σημείωσε αινιγματικά.

Η άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» στην περιοχή ευθύνης της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, κοντά στα ύδατα του Ιράν, έχει εντείνει την αίσθηση ότι διαμορφώνεται μια ευρύτερη αντιπαράθεση, αναφέρει στο μεταξύ το BBC.

Η ανάπτυξη αυτή, που πραγματοποιείται εν μέσω της πιο εκτεταμένης και βίαιης καταστολής διαδηλώσεων στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζει πόσο κοντά βρίσκονται πλέον η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη σε μια άμεση αναμέτρηση – εγγύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή πρόσφατα.

Οι Ιρανοί ηγέτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας που απαιτεί ολοένα και περισσότερο την ανατροπή του καθεστώτος και έναν Αμερικανό πρόεδρο που διατηρεί τις προθέσεις του σκόπιμα ασαφείς, τροφοδοτώντας την ανησυχία όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και σε ολόκληρη την ήδη ασταθή περιοχή.

Η απάντηση του Ιράν σε ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ ενδέχεται να μην ακολουθήσει το γνώριμο, προσεκτικά υπολογισμένο πρότυπο προηγούμενων αναμετρήσεων. Οι πρόσφατες απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των εγχώριων αναταραχών από το Ιράν, έρχονται σε μια στιγμή εξαιρετικής εσωτερικής πίεσης για την Ισλαμική Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση ενέχει πλέον σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό του Ιράν.

