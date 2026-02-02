Η 84χρονη μητέρα της γνωστής Αμερικανίδας δημοσιογράφου και τηλεπαρουσιάστριας, Σαβάνα Γκάθρι, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα και οι τοπικές αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Η Νάνσι Γκάθρι δέχτηκε την επίσκεψη των παιδιών της το βράδυ του Σαββάτου. Εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που κάποιος την είδε ζωντανή. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πίμα, τον Κρις Νάνος, η ηλικιωμένη έχει περιορισμένη κινητικότητα και δεν θα μπορούσε να φύγει από το σπίτι χωρίς βοήθεια.

NBC anchor Savannah Guthrie’s 84-year-old mother, Nancy, is missing and the FBI is now involved. Police say what they found at the scene is very concerning. She lives close to the border and has no history of cognitive issues.



Praying she is found safe no matter what side of… pic.twitter.com/QPS15DwV1i February 2, 2026

«Είδαμε κάποια πράγματα στο σπίτι που μας ανησύχησαν. Πιστεύουμε τώρα, αφού ερευνήσαμε τη σκηνή του εγκλήματος, ότι έχουμε πράγματι ένα έγκλημα και ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών», πρόσθεσε.

Η οικογένεια, πρόσθεσε, ανησυχεί πολύ επειδή η 84χρονη έχει προβλήματα υγείας και χρειάζεται να λαμβάνει καθημερινά φάρμακα. «Εάν δεν τα πάρει μέσα σε 24 ώρες, μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο», είπε ο σερίφης.

Ο Νάνος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το τι βρέθηκε στο σπίτι, όμως είπε ότι όλα δείχνουν πως η Γκάθρι «δεν έφυγε αυτοβούλως». Δεν αγνοούνται άλλα μέλη της οικογένειας, ούτε κάποιος από τους φροντιστές της ηλικιωμένης.

“We do in fact have a crime scene… we do in fact have a crime.”



Sheriff Chris Nanos of Pima County, AZ gives update on disappearance of Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of TODAY Show co-host Savannah Guthrie. @livenowfox pic.twitter.com/nbxZGxlB8b February 2, 2026

«Είναι 84, χρειάζεται τα φάρμακά της, η οικογένειάς της τη χρειάζεται επίσης», τόνισε ο σερίφης, παρακαλώντας τους πολίτες που γνωρίζουν το παραμικρό να ενημερώσουν την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη NewYorkPost, η Σαβάνα Γκάθρι δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή Today του τηλεοπτικού δικτύου NBC, που προβάλλεται από τη Νέα Υόρκη. «Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στην ασφαλή επιστροφή της αγαπημένης μας μαμάς», ανέφερε η παρουσιάστρια σε μια ανακοίνωση που διάβασαν οι συνάδελφοί της.

Παράλληλα, ο σερίφης Νάνος είπε ότι ενώ η Νάνσι δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι «σε πολύ καλή ψυχική και πνευματική υγεία».

Δεν συνδέεται με περίπτωση άνοιας

«Η εξαφάνισή της δεν συνδέεται με περίπτωση άνοιας. Η οικογένεια θέλει να ξέρετε ότι δεν απλώς χάθηκε», πρόσθεσε ο σερίφης.

Σημειώνεται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα έκανε τακτικά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την τελευταία της δραστηριότητα να είναι μια ανάρτηση κατά του ICE που αναδημοσίευσε στο Facebook στις 27 Ιανουαρίου.

NBC anchor Savannah Guthrie's mother, Nancy Guthrie, reported missing in Arizona in 'concerning circumstances' and homicide detectives are investigating. pic.twitter.com/nOp1Pj9ht5 — Breaking911 (@Breaking911) February 2, 2026

Οι αστυνομικοί είπαν ότι έχουν το κινητό της τηλέφωνο και το ψάχνουν για πιθανά στοιχεία για την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές κάνουν μια απεγνωσμένη κούρσα ενάντια στον χρόνο για να την βρουν, καθώς η Νάνσι χρειάζεται καθημερινά φάρμακα για να επιβιώσει, σύμφωνα με την οικογένειά της και την αστυνομία.

Πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης

Από την ώρα που έγινε γνωστή η υπόθεση, η παρουσιάστρια έλαβε πολλά μηνύματα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φανς της να εκφράζουν την αγάπη τους και την ευχή να βρεθεί σύντομα η μητέρα της σε καλή κατάσταση.

