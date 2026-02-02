Η Ρωσία θα θεωρήσει την ανάπτυξη οποιωνδήποτε ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομών στην Ουκρανία ως ξένη επέμβαση και θα αντιμετωπίσει αυτές τις δυνάμεις ως νόμιμους στόχους, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών τη Δευτέρα, επικαλούμενο τον υπουργό Σεργκέι Λαβρόφ.

Το σχόλιο του υπουργείου, ένα από τα πολλά που ανέφερε ότι ήταν σε απάντηση σε ερωτήσεις που τέθηκαν στον Λαβρόφ, επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εργαστεί για την επίλυση του πολέμου και δήλωσε ότι κατανοεί τους θεμελιώδεις λόγους πίσω από τη σύγκρουση.

«Η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποδομών δυτικών χωρών στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για εμάς και θα θεωρηθεί ως ξένη επέμβαση που αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας», ανέφερε το υπουργείο στην ιστοσελίδα του.

Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες – οι οποίες έχουν συζητήσει μια πιθανή ανάπτυξη στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας – πρέπει να καταλάβουν «ότι όλα τα ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, εάν αναπτυχθούν στην Ουκρανία, θα γίνουν νόμιμοι στόχοι για τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ηγηθεί των προσπαθειών για τη διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και μια δεύτερη τριμερής συνάντηση με Ρώσους και Ουκρανούς εκπροσώπους πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ζήτημα της παραχώρησης διεθνώς αναγνωρισμένων ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. Το Κίεβο απορρίπτει τις ρωσικές εκκλήσεις να παραιτηθεί από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα ανεχθεί την παρουσία στρατευμάτων από δυτικές χώρες στην Ουκρανία.

Για τη λύση στο Ουκρανικό και τον ρόλο Τραμπ

Το υπουργείο ανέφερε ότι η Μόσχα εκτιμά τις «στοχευμένες προσπάθειες» της κυβέρνησης Τραμπ στην προσπάθεια επίτευξης μιας λύσης και στην κατανόηση των μακροχρόνιων ανησυχιών της Ρωσίας σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και τα ανοίγματά του στην Ουκρανία.

Χαρακτήρισε τον Τραμπ ως «έναν από τους λίγους δυτικούς πολιτικούς που όχι μόνο αρνήθηκε αμέσως να προωθήσει άνευ νοήματος και καταστροφικές προϋποθέσεις για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τη Μόσχα για την ουκρανική κρίση, αλλά μίλησε και δημόσια για τις βαθύτερες αιτίες της».

