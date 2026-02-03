Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, με την υποθερμία να εκτιμάται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στους θανάτους, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.

Η μεγαλούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με το 11ο συνεχόμενο κύμα ψύχους, που έχει παγώσει δρόμους και πλατείες, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες.

«Σήμερα το πρωί, δεκαέξι από τους Νεοϋορκέζους συμπολίτες μας πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος σφοδρού ψύχους. Σε 13 από αυτές τις περιπτώσεις, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο», είπε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας πως οι άλλες τρεις περιπτώσεις «φαίνεται να οφείλονται σε υπερβολική δόση».

Κανένα από αυτά τα άτομα δεν έμενε στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Ορισμένοι είχαν επικοινωνήσει κατά το παρελθόν με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.

Η μεγαλούπολη των βορειοανατολικών ΗΠΑ «θα μπορούσε να ζει αυτήν τη στιγμή τη μακρότερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν σε όλη την ιστορία της πόλης μας», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η δημοτική αρχή κινητοποίησε έναν στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας, όπως και έκτακτα κέντρα θέρμανσης.

Το διάστημα μεταξύ 2005 και 2021, η Νέα Υόρκη απαριθμούσε μεταξύ 9 και 27 θανάτους τον χρόνο, που συνδέονταν με το κρύο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 34 το 2021 και σε 54 και 2022.

Από την πλευρά του, ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης, Μαρκ Λεβίν, υπολόγισε «σε δεκάδες χιλιάδες» τον αριθμό των Νεοϋορκέζων χωρίς σταθερή κατοικία, «ιδίως οικογένειες με παιδιά». «Σχεδόν το 95% διαμένει σε δημοτικά καταφύγια», σύμφωνα με τον ίδιο.

Τον Αύγουστο του 2021, αυτά τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 ανθρώπους, «ήτοι τον μικρότερο πληθυσμό σε καθημερινή βάση για σχεδόν 10 χρόνια», διευκρίνισε.

Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε από 22.955 στους 62.679 ανθρώπους μεταξύ Ιανουαρίου του 2000 και Ιανουαρίου του 2020.

