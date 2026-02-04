Για μια ιδιαίτερα θετική συνάντηση με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κατ’ ιδίαν συνομιλία τους στον Λευκό Οίκο, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από μήνες έντασης και σκληρής ρητορικής ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Κολομβιανό ομόλογό του για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. «Ναι, εργαστήκαμε για αυτό και συνεννοηθήκαμε πολύ καλά (…) είχαμε πολύ καλή συνάντηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
Η συνάντηση των δύο προέδρων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και χαρακτηρίστηκε από διακριτικότητα, καθώς δεν είχε προηγηθεί εκτενής δημόσια προαναγγελία. Πρόκειται για την πρώτη κατ’ ιδίαν επαφή των δύο ηγετών έπειτα από μια περίοδο εντάσεων, κατά την οποία είχαν ανταλλάξει βαρείς χαρακτηρισμούς σε δημόσιες δηλώσεις.
Θετική αποτίμηση της συνάντησης έκανε και ο πρόεδρος της Κολομβίας. «Η εντύπωση που σχημάτισα για τη συνάντηση που είχαμε πριν από μόλις μερικές ώρες είναι πως ήταν πάνω απ’ όλα θετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε ο Γουστάβο Πέτρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου με την αμερικανική πλευρά.
Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Κολομβία είχαν δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες θεωρούνται παραδοσιακοί σύμμαχοι, κυρίως λόγω διαφωνιών σε ζητήματα ασφάλειας, καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών και μεταναστευτικής πολιτικής.
Η πρόσφατη συνάντηση στον Λευκό Οίκο εκλαμβάνεται ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων και επαναφοράς της συνεργασίας σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με αιχμή την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της οργανωμένης εγκληματικότητας.