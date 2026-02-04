Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στη βορειοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Αλαγκόας, όταν το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν περίπου 60 άτομα, βγήκε από την πορεία του σε στροφή. Από την ανατροπή, αρκετοί επιβάτες εκσφενδονίστηκαν εκτός οχήματος, ενώ άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις αρχές ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επτά γυναίκες, πέντε άνδρες και τέσσερα παιδιά. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα περιστατικό «ιδιαίτερα σύνθετο».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το λεωφορείο επέστρεφε από τις εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας της Καντελάρια, θρησκευτικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου στην πολιτεία Σεαρά και προσελκύει χιλιάδες πιστούς.

Οι επιζώντες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Ο κυβερνήτης της Αλαγκόας, Πάουλο Ντάντας, κήρυξε τριήμερο πένθος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων. «Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες και τους φίλους τους σε αυτή τη στιγμή ανείπωτου πόνου», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στη Βραζιλία. Τον Οκτώβριο του 2025, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιο περιστατικό με λεωφορείο στην πολιτεία Περναμπούκο.

