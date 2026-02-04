Επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης είχαν το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, επαναβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για «υποδειγματικές» σχέσεις συνεργασίας, με τον Πούτιν να απευθύνεται στον Σι Τζινπίνγκ ως «αγαπητό φίλο», υπογραμμίζοντας τη στενή πολιτική και στρατηγική σύμπλευση των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι πολίτες θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται την Κίνα χωρίς την υποχρέωση έκδοσης βίζας, κίνηση που εκτιμάται ότι ενισχύει περαιτέρω τις διμερείς ανταλλαγές και τις επαφές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

«Η ρωσο-κινεζική ολοκληρωμένη εταιρική σχέση και στρατηγική αλληλεπίδραση είναι υποδειγματικές», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τον Κινέζο ομόλογό του.

Υπενθύμισε ότι φέτος οι δύο χώρες γιορτάζουν την 25η επέτειο της Συνθήκης Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας, η οποία είναι θεμελιώδης για τις σχέσεις τους. «Η συνεχής εφαρμογή της ανταποκρίνεται αναμφίβολα στα θεμελιώδη συμφέροντα των λαών και των δύο χωρών, συμβάλλει στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης, πραγματικά καθολικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και, το πιο σημαντικό, βελτιώνει την ευημερία των πολιτών μας», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας τον ομόλογό του για την αμέριστη υποστήριξή του σε όλες τις κοινές προσπάθειες για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας των δύο χωρών, της κοινωνικοοικονομικής τους ευημερίας και του δικαιώματός τους να επιλέγουν τη δική τους πορεία ανάπτυξης.

