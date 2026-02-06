Το TikTok απέρριψε ως «ψευδή» τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τις συστάσεις που απηύθυνε η Κομισιόν προς την κινεζικής ιδιοκτησίας πλατφόρμα να αλλάξει στοιχεία του σχεδιασμού της τα οποία, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, ενδέχεται να ενισχύουν εθιστικές συμπεριφορές στους χρήστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την πλατφόρμα να προσαρμόσει τη λειτουργία της ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα της επιτροπής παρουσιάζουν μια κατηγορηματικά ψευδή και εντελώς άστοχη απεικόνιση της πλατφόρμας μας», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok.

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αμφισβητήσουμε αυτά τα ευρήματα με κάθε διαθέσιμο μέσο», ανέφεραν.

Ο εθιστικός σχεδιασμός, δηλαδή οι λειτουργίες κύλισης, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι ειδοποιήσεις push και το ιδιαίτερο εξατομικευμένο σύστημα συστάσεων, αποτελούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα του TikTok παραβιάζει τον νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

cnn.gr