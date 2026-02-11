Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία μαζί του, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Δεν θα μιλούσαν σε κανέναν άλλον, αλλά μιλούν σε μένα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιτιθέμενος παράλληλα στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τους ότι «δημιούργησαν ένα τέρας» με την πολιτική τους έναντι της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρή ναυτική παρουσία στην περιοχή. «Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να ακολουθήσει», είπε, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει και δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων.

.@POTUS: We have a massive flotilla right now going over to Iran. I think they want to make a deal. I think they would be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time and we'll have to see if we take out more this time… pic.twitter.com/q1G8qMvmHm — Department of State (@StateDept) February 10, 2026

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Λευκός Οίκος εξετάζει σοβαρά την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχουν υπάρξει σχετικές συζητήσεις.

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με την ομάδα κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και συνοδευτικά πολεμικά πλοία. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του πολέμου στη Γάζα, οι ΗΠΑ διατηρούσαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «την τελευταία φορά καταστρέψαμε την πυρηνική τους ισχύ και θα δούμε αν θα χρειαστεί να καταστρέψουμε περισσότερα αυτή τη φορά», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με το Axios, η Τεχεράνη επιμένει δημόσια ότι δεν θα διαπραγματευτεί κανένα ζήτημα πέραν του πυρηνικού της προγράμματος και ακόμη και τότε δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου. Η στάση αυτή έχει οδηγήσει κύκλους στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ να εκτιμούν ότι μια συνολική συμφωνία, ενόψει και της συνάντησης Τραμπ – Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν φαίνεται εφικτή και ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί «αυτονόητο» ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει ρύθμιση και για τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. «Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», ανέφερε.

