Προκαταρκτική έρευνα διεξάγουν οι αστυνομικές Αρχές της Καταλονίας μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας, η οποία υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον αδελφό του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και νυν της Μονακό, Ανσού Φατί, όπως μεταδίδουν η ισπανική «ABC» και η ολλανδική «De Telegraaf». Μάλιστα το περιστατικό αναφέρεται ότι συνέβη στο σπίτι του, επίσης ποσοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Όπως μεταδίδεται, η καταγγέλλουσα φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης μαζί με τον Φατίνο Τζούνιορ, όπως είναι γνωστός ο αδελφός του Ανσού Φατί, και ομάδα φίλων. Σύμφωνα με την ίδια, μετά την αποχώρησή τους από το κατάστημα, κατανάλωσε αλκοόλ και δεν είχε πλήρη επίγνωση των γεγονότων που ακολούθησαν.

Κατά τα δημοσιεύματα, η γυναίκα υποστηρίζει ότι ξύπνησε γυμνή δίπλα στον Φατίνο Τζούνιορ και δήλωσε στις Αρχές ότι υποψιάζεται πως υπέστη σεξουαλική κακοποίηση ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Το ζήτημα της τοποθεσίας και η εμπλοκή του Γιαμάλ

Ορισμένα μέσα ανέφεραν ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο σπίτι του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, στην περιοχή Εσπλουγκές ντε Λιομπρεγάτ, στα περίχωρα της Βαρκελώνης.

Ωστόσο, άλλες πηγές διαψεύδουν ότι η φερόμενη κακοποίηση έλαβε χώρα στη συγκεκριμένη κατοικία, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί και η παρουσία του ίδιου στο περιστατικό.

Η στάση των Αρχών και η έρευνα

Σύμφωνα με το ABC, αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι το φερόμενο θύμα είναι νεαρή γυναίκα από το Βέλγιο, ενώ επισημαίνεται ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Όπως σημειώνεται, τέτοιου είδους εξετάσεις σπάνια αποδεικνύουν τη χρήση ουσιών, καθώς αυτές αποβάλλονται γρήγορα από τον οργανισμό.

Οι Αρχές της Καταλονίας έχουν ξεκινήσει συλλογή πληροφοριών προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκε σεξουαλικό αδίκημα, αν και –μέχρι στιγμής– δεν έχει κατατεθεί επίσημη μήνυση. Ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης, αυτή ενδέχεται να παραπεμφθεί στην Κεντρική Μονάδα Σεξουαλικής Κακοποίησης (UCAS).

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην De Telegraaf ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί τίποτα αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη έρευνα ούτε επιβεβαίωση των ταυτοτήτων των εμπλεκομένων.

Η δήλωση της νομικής πλευράς Φατί

Σε δήλωση που εστάλη στο ABC από τη νομική ομάδα του Μπράιμα Φατί, όπως είναι το πραγματικό όνομα του αδελφού του Ανσού Φατί, διαψεύδονται κατηγορηματικά οι καταγγελίες. Όπως αναφέρεται, «ουδέποτε συνέβη κανένα από τα περιγραφόμενα γεγονότα», τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ανυπόστατα και αποκομμένα από την πραγματικότητα».

Παράλληλα, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του καταγγελλόμενου κάνουν λόγο για «παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην τιμή και στο τεκμήριο αθωότητας», υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες αναφορές προκαλούν προσωπική και κοινωνική βλάβη.

