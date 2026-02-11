Τρία μικρά παιδιά και ο 34χρονος πατέρας τους έχασαν τη ζωή τους από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση μέσω Telegram, δύο αγόρια ηλικίας ενός έτους και ένα κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν όταν πλήγμα έπληξε κατοικία στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Ρωσίας. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του και ο 34χρονος πατέρας των παιδιών.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του πλήγματος.

Three children and one adult were killed in a Russian strike on Bohodukhiv, Kharkiv region, Kharkiv Regional Administration head Oleh Syniehubov reported‼️



They had been inside a private home.



Bastards. Murderers! pic.twitter.com/aPUjY6hnpq — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 10, 2026

protothema.gr