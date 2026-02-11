Ένα βίντεο που προκαλεί σοκ κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, καταγράφοντας τις αγωνιώδεις στιγμές ενός υγειονομικού υπαλλήλου στην Τουρκία, ο οποίος επιχείρησε να σώσει τον εαυτό του από πνιγμό.

Στο οπτικό υλικό που μετέδωσε το TRT, ο άνδρας, μόλις αντιλαμβάνεται ότι πνίγεται από το φαγητό που κατανάλωνε εκείνη τη στιγμή, σηκώνεται από τη θέση του και κατευθύνεται προς την πίσω πλευρά μιας δερμάτινης πολυθρόνας.

Τότε, αρχίζει και κάνει μερικές σπασμωδικές κινήσεις, πιέζοντας τον θώρακά του και εφαρμόζει τον χειρισμό Heimlich μέχρι που καταφέρνει να βγάλει το φαγητό που είχε φράξει στον λαιμό του. Το βίντεο είναι δίχως αμφιβολία σοκαριστικό, αλλά η κίνηση του υγειονομικού υπαλλήλου αποδείχθηκε σωτήρια και είναι άξια θαυμασμού.

huffingtonpost.gr