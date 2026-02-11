Η Ουκρανία δεν πρόκειται να διοργανώσει εκλογές εάν δεν προηγηθεί εφαρμογή εκεχειρίας με τη Μόσχα και δεν διασφαλιστούν «εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αντέδρασε σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κίεβο φέρεται να εξετάζει την ανακοίνωση προεδρικών εκλογών και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

«Θα περάσουμε στις εκλογές όταν όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ», υπογράμμισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

«Είναι πολύ εύκολο να γίνει: εφαρμόστε μια εκεχειρία και θα υπάρξουν εκλογές», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης πως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εργαστούν σε μια κοινή διαπραγματευτική γραμμή με τη Μόσχα, ενώ ανέφερε πως μίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη ενός συμβούλου του στη Μόσχα.

