Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία υπόθεση ιατρικού λάθους που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενός παιδιού δύο ετών, μετά από μεταμόσχευση καρδιάς που φέρεται να είχε υποστεί σοβαρή φθορά κατά τη μεταφορά της.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το μόσχευμα μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στη Νάπολη, ωστόσο κατά τη διαδικασία συντήρησής του φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος αντί για απλό πάγο, όπως προβλέπεται. Η χρήση ξηρού πάγου εκτιμάται ότι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην καρδιά που προοριζόταν για τη μεταμόσχευση.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση καρδιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά -παρά το τεράστιο αυτό λάθος- στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης. Το δύο ετών αγοράκι έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της. Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ.

«Όσο περνούν οι ώρες τόσο χειρότερα νιώθω επειδή οι γιατροί μου έχουν πει ότι λιγοστεύουν οι ελπίδες. Πράγματι, μπορώ να το δω στο πρόσωπο του γιου μου…» είπε η μητέρα του Τομάσο, Πατρίτσια, σύμφωνα με το tg24.sky.it.

Το κύριο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση, είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιο λόγο η κατεστραμμένη καρδιά χρησιμοποιήθηκε από την χειρουργική ομάδα. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δυο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες και έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

protothema.gr