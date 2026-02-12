Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε το 2024 σε παγκόσμιο φεμινιστικό σύμβολο, μετατρέποντας μια τραυματική προσωπική εμπειρία σε δημόσιο αγώνα ενάντια στην κουλτούρα του βιασμού.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2024, ο σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό και άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν για τους βιασμούς μετά από μία δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία και άνοιξε ευρύτερη συζήτηση για τη σεξουαλική βία. Έξω από το δικαστήριο της νότιας Γαλλίας, όπου οι βιαστές της καταδικάστηκαν, η Πελικό είπε: «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά» και η φράση της αυτή μετατράπηκε σε μία κραυγή συσπείρωσης που βοήθησε να αλλάξει η αφήγηση γύρω από τη σεξουαλική βία στη Γαλλία και όχι μόνο.

Με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, η 73χρονη Πελικό έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη δίκη στο France 5, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που έως τώρα είχε μοιραστεί μόνο στο δικαστήριο. Το CNN ξεχώρισε 5 στιγμές και τις παραθέτει.

🗣️"Je veux montrer que ce livre est un message d'espoir pour toutes les femmes qui traversent des périodes compliquées dans leur existence."

👉Gisèle Pelicot explique ce que représente, pour elle, cette prise de parole à travers l’écriture. pic.twitter.com/IUMh4wZrLp — La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) February 11, 2026

Η στιγμή που έμαθε ότι είχε βιαστεί

Η πρώτη ήταν όταν περιέγραψε το σοκ της όταν η αστυνομία τής αποκάλυψε ότι ο επί 50 χρόνια σύζυγός της έλιωνε υπνωτικά χάπια στο φαγητό και το ποτό της και στη συνέχεια προσκαλούσε αγνώστους να τη βιάσουν, ενώ εκείνος κατέγραφε τις επιθέσεις. Όταν της έδειξαν φωτογραφίες από τις επιθέσεις, αρχικά δεν αναγνώριζε τον εαυτό της. «Μετά φόρεσα τα γυαλιά μου και εκεί ανακάλυψα αυτή την άψυχη γυναίκα με έναν άντρα που δεν γνωρίζει στο κρεβάτι της. Νομίζω ότι ο εγκέφαλός μου αποσυνδέθηκε», είπε.

Τα προειδοποιητικά σημάδια

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, εντοπίζει πλέον προειδοποιητικά σημάδια που τότε αγνόησε όπως έναν κίτρινο λεκέ σε ένα παντελόνι λίγο αφότου μετακόμισαν στο χωριό Mazan της νότιας Γαλλίας. «Τον ρώτησα αν μπορεί να με ναρκώνει και μετά άρχισε να κλαίει. «Ήταν το υποσυνείδητό μου; Δεν ξέρω».

Ένα άλλο περιστατικό αφορούσε ένα ποτό που άλλαξε χρώμα όταν ο σύζυγός της πρόσθεσε «σιρόπι μέντας» όπως της είχε πει και στη συνέχεια το πέταξε.

Οι επισκέψεις στον Ντομινίκ Πελικό

Παρά τα όσα οδυνηρά βίωσε και παρότι δεν του είχε απευθυνθεί ποτέ άμεσα στη δίκη, δήλωσε ότι σκοπεύει να τον επισκεφθεί στη φυλακή ως μέρος της θεραπείας για να τον κοιτάξει στα μάτια και να τον ρωτήσει «Γιατί το έκανες αυτό;». Αναφερόμενη στον γάμο της είπε ότι τα συναισθήματα είναι προδοσίας και αγανάκτησης, αλλά εξακολουθεί να θέλει να κρατήσει χαρούμενες αναμνήσεις, επειδή είναι το μόνο που έχει από τη ζωή της.

🗣️"J’ai toujours été indépendante. J’étais une femme de caractère."

👉Face à son mari qui déclarait, lors de son procès, vouloir "soumettre une femme insoumise", Gisèle Pelicot affirme sa force et sa dignité. pic.twitter.com/hAlZXuasmX — La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) February 11, 2026

Για τα παιδιά της

Η υπόθεση προκάλεσε ρήγματα και στην οικογένεια, ενώ όπως τόνισε ότι είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι «μια τραγωδία φέρνει μια οικογένεια κοντά». Η σχέση με την κόρη της βελτιώνεται σταδιακά, ενώ ο γιος της χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Όπως σημειώνει, τα παιδιά της βιώνουν διαφορετικά το τραύμα, καθώς δεν επέλεξαν τον πατέρα τους.

Νέος σύντροφος

Τέλος, όπως σημειώνει το CNN, η Ζιζέλ Πελικό είπε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα ερωτευόταν ξανά, ούτε καν ήθελε. Ωστόσο, το 2023, γνώρισε έναν άντρα που τον κατονόμασε μόνο ως Jean-Loup. «Η γνωριμία μαζί του ήταν απίστευτη», είπε. «Γνώρισα αυτόν τον άντρα που έχει περάσει επίσης δύσκολες στιγμές και αυτό άλλαξε τις ζωές μας».

iefimerida.gr