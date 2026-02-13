Δώδεκα ημέρες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το Τούσον της Αριζόνα, το FBI ανακοίνωσε αύξηση της αμοιβής στα 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ή σε σύλληψη και καταδίκη των εμπλεκομένων, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα νέα περιγραφή του υπόπτου που καταγράφηκε από την κάμερα κουδουνιού του σπιτιού της.

Η περιγραφή του υπόπτου και τα νέα στοιχεία

Το γραφείο του FBI στο Φοίνιξ έδωσε στη δημοσιότητα περιγραφή του άνδρα που καταγράφηκε σε εικόνες και βίντεο από την κάμερα κουδουνιού της Νάνσι Γκάθρι. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για άνδρα ύψους περίπου 1,75 έως 1,78, με μέτρια σωματική διάπλαση, ο οποίος φορούσε μαύρο σακίδιο πλάτης 25 λίτρων τύπου «Ozark Trail Hiker Pack».

«Ελπίζουμε ότι η επικαιροποιημένη αυτή περιγραφή θα βοηθήσει να επικεντρωθούν οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από το κοινό», ανέφερε το FBI σε ανακοίνωσή του. Από την 1η Φεβρουαρίου έχουν υποβληθεί περισσότερες από 13.000 πληροφορίες στην ομοσπονδιακή υπηρεσία, ενώ το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα έχει δεχθεί σχεδόν 18.000 τηλεφωνικές κλήσεις.

Today, the FBI is increasing its reward up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



New identifying details about the suspect in the kidnapping of Nancy Guthrie have been… pic.twitter.com/GJcx4ra6wX — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 12, 2026

Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν συλλέξει πολλαπλά γάντια ως αποδεικτικό υλικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν εκτιμάται ότι φορέθηκαν από τον ύποπτο.

Η αύξηση της αμοιβής και η προσπάθεια φιλτραρίσματος πληροφοριών

Το FBI ανακοίνωσε ότι η αμοιβή αυξάνεται από 50.000 σε 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της 84χρονης ή στη σύλληψη και καταδίκη όσων εμπλέκονται στην εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έρευνας, η δημοσιοποίηση επιπλέον λεπτομερειών για το άτομο που καταγράφηκε στο βίντεο αποσκοπεί και στη μείωση των πληροφοριών που θεωρούνται άσχετες με την υπόθεση και προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας.

Μεταξύ των πληροφοριών που, κατά την ίδια πηγή, εκτιμάται ότι δεν συνδέονται με την υπόθεση, περιλαμβάνονται και επικοινωνίες από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως μέντιουμ ή μυστικιστές. Οι αρχές, ωστόσο, τονίζουν ότι εξακολουθούν να απευθύνουν έκκληση στο κοινό να αναφέρει οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με την υπόθεση, ακόμη και αν η πληροφορία φαίνεται ασήμαντη.

Έκκληση για βίντεο και η δημόσια τοποθέτηση της Σαβάνα Γκάθρι

Οι γείτονες της 84χρονης στο Τούσον έχουν κληθεί να παραδώσουν οποιοδήποτε υλικό από κάμερες κουδουνιού ή ασφαλείας που καταγράφει οχήματα και πρόσωπα, ακόμη και από περίοδο έως και τέσσερις εβδομάδες πριν από την εξαφάνισή της.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» στο NBC, Σαβάνα Γκάθρι , μοιράστηκε δημόσια οικογενειακό βίντεο της μητέρας της, δηλώνοντας ότι «δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε».

FBI releases video from doorbell camera showing a masked person at Nancy Guthrie's front door.



MORE INFO: https://t.co/5c3icWG1Ho pic.twitter.com/4dpWIwam5A — News 4 San Antonio (@News4SA) February 11, 2026

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Νάνσι Γκάθρι είναι 84χρονη κάτοικος του Τούσον στην Αριζόνα και μητέρα της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας του NBC Σαβάνα Γκάρθι. Η εξαφάνισή της έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα στις ΗΠΑ, τόσο λόγω της ηλικίας της όσο και λόγω της δημόσιας έκκλησης της οικογένειάς της για τον εντοπισμό της.

Η 84χρονη αγνοείται από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν εξαφανίστηκε από την κατοικία της. Η οικογένειά της ειδοποίησε τις αρχές και ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση αναζήτησης, στην οποία συμμετέχουν τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου και το FBI.

Κατά την έρευνα ανακτήθηκε υλικό από κάμερα κουδουνιού του σπιτιού της, στο οποίο καταγράφεται άνδρας με σακίδιο πλάτης. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί δεκάδες χιλιάδες πληροφορίες και τηλεφωνήματα, ενώ οι αρχές έχουν ζητήσει από γείτονες να παραδώσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ακόμη και από εβδομάδες πριν από την εξαφάνιση. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

protothema.gr