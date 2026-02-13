Εντολή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή έδωσαν οι ΗΠΑ στο μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το «USS Gerald R. Ford» καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης πιθανής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Η κίνηση του «USS Gerald R. Ford» θα μεταφέρει δύο αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία στην περιοχή, καθώς ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από περίπου δύο εβδομάδες έφτασαν στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους. Να σημειωθεί, δε, ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Axios ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή αυτή σηματοδοτεί μια γρήγορη ανάκαμψη για το USS Ford, το οποίο έστειλε ο Τραμπ από τη Μεσόγειο στην Καραϊβική τον Οκτώβριο, για την αιφνιδιαστική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις προειδοποιήσεις Τραμπ την Πέμπτη (12/2) στο Ιράν ότι εάν αποτύχουν την επίτευξη συμφωνίας, το αποτέλεσμα θα ήταν «πολύ τραυματικό».

«Θα πρέπει να συμβεί γρήγορα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

cnn.gr