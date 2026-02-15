Ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τη στρατιωτική βάση Αλ-Σαντάντι στα βορειοανατολικά της χώρας, μετά από συντονισμό με τις ΗΠΑ οι οποίες αποχώρησαν από εκεί, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας.

Η εξέλιξη αυτή, ακολουθεί την παρόμοια αποχώρηση των ΗΠΑ από τη στρατηγικής σημασίας βάση Αλ-Τανφ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Ιορδανία και το Ιράκ, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων στις κεντρικές δομές της Συρίας.

«Οι δυνάμεις του Συριακού Αραβικού Στρατού έχουν αναλάβει τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης Αλ-Σαντάντι στην ύπαιθρο της Χασακέ μετά από συντονισμό με την αμερικανική πλευρά», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν σταθμεύσει στη βάση ως μέρος της διεθνούς συμμαχίας κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η πόλη Αλ-Σαντάντι φιλοξενούσε επίσης μια φυλακή όπου οι κουρδικές δυνάμεις κρατούσαν μέλη του ISIS πριν οι κυβερνητικές δυνάμεις προχωρήσουν στην περιοχή τον περασμένο μήνα.

protothema.gr