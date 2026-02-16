Ο κατηγορούμενος για την πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ εμφανίστηκε σήμερα για πρώτη φορά ενώπιον αυστραλιανού δικαστηρίου μέσω βιντεοσύνδεσης, σε μια σύντομη διαδικασία που διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, σύμφωνα με το ABC.

Ο Ναβίντ Ακράμ και ο πατέρας του, Σατζίντ Ακράμ –ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης– κατηγορούνται ότι πυροβολούσαν επί δέκα λεπτά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την εβραϊκή γιορτή της Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα περιστατικά βίας που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία.

Κατηγορίες για τρομοκρατία

Στον Ναβίντ Ακράμ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και 15 ανθρωποκτονίες από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος είχε ασπαστεί την ιδεολογία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η σύντομη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου περιορίστηκε σε τυπικά ζητήματα, ενώ αναμένεται ο καθορισμός της ημερομηνίας για την επόμενη ακροαματική διαδικασία.

Η επίθεση είχε προκαλέσει σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία και διεθνείς αντιδράσεις, καθώς σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο κατά τη διάρκεια θρησκευτικής εκδήλωσης, εντείνοντας τις ανησυχίες για εξτρεμιστική βία στη χώρα.

