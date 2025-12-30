Οι δύο δράστες της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ ενήργησαν μόνοι τους, χωρίς εξωτερική βοήθεια και χωρίς διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, η επίτροπος της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι δύο δράστες δεν είχαν λάβει καμία εξωτερική υποστήριξη ούτε ήταν ενταγμένοι σε κάποιο οργανωμένο τρομοκρατικό δίκτυο.

«Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να έδρασαν μόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συντονισμό με τρίτους ή για καθοδήγηση από τρομοκρατική οργάνωση, παρά τη σοβαρότητα και την έκταση της επίθεσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Σίδνεϊ, προκαλώντας σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία. Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε εν μέσω εβραϊκής εορτής, γεγονός που είχε αρχικά εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενο θρησκευτικό ή τρομοκρατικό κίνητρο.

Η Κρίσι Μπάρετ διευκρίνισε ότι, αν και η χρονική συγκυρία της επίθεσης εξετάστηκε εξονυχιστικά από τις αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι δράστες είχαν ιδεολογικά ή θρησκευτικά κίνητρα συνδεδεμένα με οργανωμένη τρομοκρατία. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο προσωπικό προφίλ των δραστών, στο ιστορικό τους και στις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση.

Παράλληλα, η αυστραλιανή ομοσπονδιακή αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή μαρτυριών, την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας και την εξέταση ψηφιακών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα και η προετοιμασία της επίθεσης. Οι αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν υπό αξιολόγηση, στο πλαίσιο της πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους στην Αυστραλία, με τις αρχές να διαβεβαιώνουν ότι τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυξημένα και ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένη απειλή για νέα επίθεση.

protothema.gr