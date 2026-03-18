Ένα τεστ DNA έφερε τα πάνω κάτω στις ζωές δίδυμων γυναικών και της μητέρας τους στην Αυστραλία, αφού ανακάλυψαν πως οι βιολογικοί τους γονείς ήταν δύο άγνωστοι.

Η Σάσα Σζαφράνσκι έκανε τεστ DNA μέσω ιστότοπου γενεαλογίας και οικογενειακού δέντρου πέρυσι, καθώς πλησίαζε τα 30α γενέθλιά της. Η Σάσα και η δίδυμη αδελφή της γεννήθηκαν αφού η μητέρα τους, Πένι Σζαφράνσκι και ο τότε σύζυγός της υποβλήθηκαν σε αρκετούς κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Δεκαετίες αργότερα και χωρίς να έχει στενή σχέση με τον πατέρα της, η Σάσα ήλπιζε ότι το τεστ DNA θα μπορούσε να αποκαλύψει περισσότερα για την πολωνική καταγωγή της οικογένειάς του. Ωστόσο, έμεινε έκπληκτη όταν ανακάλυψε ότι οι πρόγονοί της κατάγονταν από την Ιρλανδία και την Αγγλία.

Η θεία και η βιολογική μητέρα

Το τεστ αποκάλυψε επίσης ότι μια άγνωστη που ζούσε στην ίδια πόλη με αυτήν -το Κοφς Χάρμπορ στη βόρεια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας- ήταν η θεία της από την πλευρά της μητέρας της.

Τότε, η Σάσα και ο σύντροφός της έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο και επικοινώνησαν με τη γυναίκα. Το ζευγάρι άρχισε τότε να ανταλλάσσει μηνύματα και σταδιακά συνειδητοποίησε ότι και στις δύο οικογένειες είχαν γίνει εξωσωματικές γονιμοποιήσεις.

Τελικά, κατάλαβαν ότι η αδελφή αυτής της γυναίκας και η μητέρα της Σάσα, η Πένι, ήταν και οι δύο γυναίκες που έκαναν εξωσωματικές στο νοσοκομείο Royal North Shore στο Σίδνεϊ το 1995. «Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως δεν έγινε λάθος» της ιστοσελίδας που κάνει τα τεστ DNA, δήλωσε η Σάσα στο Australian Broadcasting Corporation.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι η αδελφή της γυναίκας ήταν, στην πραγματικότητα, η βιολογική μητέρα της Σάσα και της δίδυμης αδελφής της. Αυτό επιβεβαιώθηκε όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι έκαναν τεστ DNA από διαπιστευμένα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: η Σάσα και η αδελφή της δεν ήταν τα βιολογικά παιδιά των γονιών τους, όπως πάντα πίστευαν, αλλά οι κόρες δύο ξένων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, φαίνεται ότι το Royal North Shore Hospital εμφύτευσε κατά λάθος το λάθος έμβρυο στην Πένι Σζαφράνσκι, αντί για αυτό που ανήκε στον πατέρα της Πένι και της Σάσα. «Εγώ τις γέννησα, ξέρετε. Ήταν τα κορίτσια μου. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι δεν ήταν», είπε με δάκρυα στα μάτια η Πένι για τις κόρες της.

Είπε ότι είχε «σχεδόν παραιτηθεί» όταν υποβλήθηκε στους πρώτους κύκλους εξωσωματικής τη δεκαετία του 1990, αλλά αποφάσισε να κάνει ακόμα μία. «Αν πετύχει, πετύχει και αν όχι, τότε νομίζω ότι τελειώσαμε», θυμήθηκε.

Ωστόσο, ο τελευταίος κύκλος ήταν επιτυχής: «Ήταν τόσο συναρπαστικό, γιατί δεν είχε πετύχει πριν και ξαφνικά ήμουν έγκυος. Ήμουν έγκυος με δίδυμα».

Και οι δύο οικογένειες που εμπλέκονται έχουν προσλάβει δικηγόρους και έχουν απευθυνθεί στο νοσοκομείο Royal North Shore για να μάθουν περισσότερα σχετικά με το τι συνέβη.

Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση στην Αυστραλία όπου φαίνεται να έχει συμβεί λάθος κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση, με αποτέλεσμα να εμφυτευτεί ένα έμβρυο σε λάθος γυναίκα. Η άλλη περίπτωση ήρθε στο φως πέρυσι και αφορούσε ένα παιδί που γεννήθηκε στο Μπρίσμπεϊν.

