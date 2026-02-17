Σοκ έχει προκαλέσει στην Κόστα Ρίκα η άγρια δολοφονία του 66χρονου θρύλου του σερφ από την Καλιφόρνια, Κερτ βαν Ντάικ, με τον αδελφό του να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση να κρύβει περισσότερα από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Το έγκλημα σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο όταν δύο άτομα μπήκαν στο σπίτι που έμενε με την 31χρονη σύντροφό του και τους απείλησαν με όπλα πριν να κλέψουν ό,τι πολύτιμο βρήκαν

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι ο θάνατος του βαν Ντάικ προήλθε από ασφυξία ενώ στο κορμί του βρέθηκαν και σημάδια από αρκετές μαχαιριές.

Το πτώμα του 66χρονου βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι του, καλυμμένο με ένα σεντόνι, με ένα μαχαίρι τοποθετημένο δίπλα στο κεφάλι του.

O 66χρονος Κερτ βαν Ντάικ που δολοφονήθηκε στην Κόστα Ρίκα

Όσον αφορά την 31χρονη σύντροφό του, αυτή φέρεται να δέθηκε με πλαστικές δεματικές ταινίες και να ξυλοκοπήθηκε πριν οι ένοπλοι να διαφύγουν με το αυτοκίνητο του 66χρονου. Η ίδια, η οποία είναι γνωστή μόνο ως Αρόγιο περιέγραψε ότι ήταν στο ντους όταν οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι.

Ωστόσο ο αδελφός του βαν Ντάικ, Πίτερ, δήλωσε στην New York Post πως υποψιάζεται ότι η δολοφονία κρύβει περισσότερα από όσα αναφέρθηκαν αρχικά, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον μικρότερο αδελφό του μόλις πριν από λίγες ημέρες και ότι τον είχε βρει «σε καλή διάθεση».

Στο πλαίσιο αυτό είπε πως αν και γνώριζε για την ύπαρξη μιας φίλης, δεν ήξερε πολλά για αυτήν και προειδοποίησε ότι υπήρχαν άνθρωποι στην περιοχή «που δεν συμπαθούσαν τον αδελφό μου». «Υπάρχουν άνθρωποι που τον συμπαθούν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον συμπαθούν. Ήταν κάτι πιο κακόβουλο» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο 66χρονος δολοφονηθείς είχε αρκετούς επιχειρηματικούς συνεργάτες στην περιοχή μετά τη μετεγκατάστασή του στην Κόστα Ρίκα στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

protothema.gr