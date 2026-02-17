Ολοκληρώθηκαν για σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σε πολιτικό επίπεδο στη Γενεύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συζητήσεις συνεχίζονται σε στρατιωτικό επίπεδο.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ με ανάρτηση στο X. Ο ίδιος είχε σημειώσει ακόμη πως θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά ζητήματα βρέθηκαν στην ημερήσια διάταξη.

«Εργαζόμαστε εποικοδομητικά, συγκεντρωμένοι και χωρίς υπερβολικές προσδοκίες. Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε στο μέγιστο βαθμό εκείνες τις λύσεις που μπορούν να φέρουν πιο κοντά μια βιώσιμη ειρήνη», είχε προσθέσει ο ίδιος.

Σημειώνεται πως Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

Πηγή: skai.gr