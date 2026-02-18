Βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που ισχυροί άνεμοι ανατρέπουν νταλίκα εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντούμας, στο Τέξας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πανχάντλ και είχε ως αποτέλεσμα πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε μεσημεριανές ώρες, όταν ριπές ανέμου που έφθαναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα έπληξαν το ρυμουλκούμενο της νταλίκας. Οι άνεμοι ανύψωσαν το τρέιλερ από το οδόστρωμα, προκαλώντας την απώλεια ελέγχου και την ανατροπή ολόκληρου του οχήματος στο πλάι.

In the U.S., strong winds overturned a truck in Texas



The incident occurred near the town of Dumas, in the Panhandle region, known for its strong winds. pic.twitter.com/cLKoyRB1nY February 18, 2026

Το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη διαδοχή των γεγονότων. Αρχικά, το ρυμουλκούμενο εμφανίζεται να ταλαντεύεται, πριν οι ριπές το ανυψώσουν, παρασύροντας τον τράκτορα προς τα δεξιά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η νταλίκα ανατρέπεται πλήρως και ακινητοποιείται στον αυτοκινητόδρομο.

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν από το όχημα μέσω του παραθύρου του οδηγού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν υπέστησαν τραυματισμούς.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα φορτηγό ανετράπη στην ευρύτερη περιοχή, ενώ αγροτικό όχημα που ρυμουλκούσε τρέιλερ δίπλωσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Παραμένει ασαφές ποιο ήταν το φορτίο της νταλίκας ή εάν τεχνικοί παράγοντες συνέβαλαν στο ατύχημα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

protothema.gr