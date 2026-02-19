Σκηνές που προκαλούν σοκ εκτυλίχθηκαν έξω από νοσοκομείο στην Ταϊβάν, όταν συγγενείς ενός 102χρονου εκατομμυριούχου φέρονται να τον άρπαξαν από τη γυναίκα που τον φρόντιζε, υποστηρίζοντας ότι ο υπεραιωνόβιος είχε παντρευτεί μυστικά την 68χρονη και της είχε μεταβιβάσει την περιουσία του.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας έξω από νοσοκομείο στην Ταϊπέι στις 3 Φεβουαρίου, φαίνεται ο ηλικιωμένος εκατομμυριούχος να βγαίνει σε αναπηρικό καροτσάκι που σπρώχνει η 68χρονη.

Ξαφνικά τρεις από τους γιους του, τρεις νύφες και τέσσερα εγγόνια του, όρμηξαν, πήραν τον υπεραιωνόβιο συγγενή της και έσπρωξαν την 68χρονη, η οποία, κατά πληροφορίες, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι «απαγωγείς» ενημέρωσαν ότι ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν ο πατέρας και ο πεθερός τους και τελικά τους επετράπη να τον πάρουν μαζί τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την εγγραφή στις 5 Ιανουαρίου του γάμου του 102 ετών άνδρα με την 68χρονη γυναίκα που τον φρόντιζε. Όπως καταγγέλλουν τα παιδιά του, ανακάλυψαν τον γάμο μόνο όταν προσπάθησαν να τον επισκεφθούν στις 8 Ιανουαρίου και τους αρνήθηκαν την πρόσβαση.

Κατά πληροφορίες ο εκατομμυριούχος μεταβίβασε επτά οικόπεδα και μια ασφάλεια ζωής αξίας 5,3 εκατ. ευρώ στην 68χρονη και τα παιδιά της.

Από την πλευρά της η 68χρονη που κατηγορείται ότι αποξένωσε τον υπεραιωνόβιο άνδρα από την οικογένειά του, αρνείται τα πάντα, έχει υποβάλει μήνυση για εξαναγκασμό και δημόσια προσβολή και έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της οικογένειας.

