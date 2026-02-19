Η Daily Telegraph μετέδωσε σήμερα ότι η βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ νωρίτερα σήμερα.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είχε δηλώσει νωρίτερα τον Φεβρουάριο ότι εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν, βάσει πρόσφατα δημοσιοποιημένων αρχείων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ φέρεται να είναι το πρώτο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία. Η έφοδος της αστυνομίας φέρεται να ακολούθησε την αποκάλυψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται να τον εμπλέκουν σε διαμοιρασμό αναφορών για επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη.

Όπως αναφέρεται, email με ημερομηνία Νοεμβρίου 2010 φέρεται να προωθήθηκε από τον Άντριου στον Τζέφρι Έπσταϊν μόλις πέντε λεπτά μετά την αποστολή του από τον τότε ειδικό σύμβουλο, Αμίρ Πατέλ. Σε άλλο μήνυμα, την παραμονή των Χριστουγέννων του ίδιου έτους, φέρεται να διαβιβάστηκε στον Έπσταϊν εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες που συνδέονταν με την ανοικοδόμηση της επαρχίας Χέλμαντ στο Αφγανιστάν.

