Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε, λίγες ώρες μετά τις εξελίξεις με τον Άντριου, ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», εκφράζοντας παράλληλα «τη βαθύτερη ανησυχία» του για τη σύλληψη του νεότερου αδελφού του, ο οποίος ερευνάται για υποψίες ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο Κάρολος ανέφερε:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τις υποψίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία, με την οποία το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη στήριξη και συνεργασία μας.

Ας το δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του.

Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Στο μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς».

protothema.gr