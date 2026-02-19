Η πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου δόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς θεωρείται ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα — αδίκημα που επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη.

Είχε παραμείνει υπό κράτηση για περίπου 12 ώρες.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας στη φωτογραφία του Reuters είναι σε αυτοκίνητο και συνοδεύεται από αστυνομικούς, εμφανώς σοκαρισμένος. Φαίνεται να είναι βυθισμένος στο κάθισμα, πιθανόν για να αποφύγει τις κάμερες και τους φωτογράφους.

Δείτε φωτογραφίες:

Είναι μια πρωτοφανής εικόνα για την σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας: ένας μέλος της βασιλικής οικογένειας, όσο και αν είναι πλέον έκπτωτο, στα χέρια της αστυνομίας για την εμπλοκή του σε ένα διεθνές πολύκροτο σκάνδαλο.

Το 2001, η μεγαλύτερη αδελφή του Άντριου, η πριγκίπισσα Άννα, τιμωρήθηκε με πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα. Την επόμενη χρονιά, έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που παραπέμφθηκε για ποινικό αδίκημα τα τελευταία 350 χρόνια, όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να ομολογήσει την ενοχή της για το ότι δεν εμπόδισε ένα από τα σκυλιά της να δαγκώσει δύο παιδιά. Δεν συνελήφθη για κανένα από αυτά τα ήσσονος σημασίας αδικήματα.

Τι αναφέρει η αστυνομία

Σε δήλωσή τους οι Αρχές, μετά την απελευθέρωση του Άντριου, αναφέρουν:

«Η αστυνομία του Thames Valley είναι σε θέση να δώσει μια ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα 60-70 ετών από το Νόρφολκ με την υποψία της παράβασης καθήκοντος.

Ο συλληφθείς έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος και μένει υπό έρευνα.

Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι έρευνές μας στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί».

Φαίνεται ότι έρευνες της αστυνομίας στο Μπέρκσαϊρ συνεχίζονται. Η αστυνομία του Thames Valley δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν».

Η σύλληψη και τα επόμενα βήματα

Ο έκπτωτος πρίγκιπας συνελήφθη σήμερα Πέμπτη (ανήμερα των 66ων γενεθλίων του) ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζονταν ισχυρισμοί ότι δεύτερη γυναίκα στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Επστάιν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου, ωστόσο η σημερινή διαδικασία αφορά μόνο την παράβαση καθήκοντος.

Η σύλληψη σχετίζεται με εμπιστευτικά έγγραφα που φέρεται να διαβίβασε στον παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν ο αδελφός του Βασιλιάς Καρόλου Γ’ την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Αρχές έδειξαν καθαρά ότι ο Άντριου και ο Επστάιν είχαν στενές σχέσεις για χρόνια, οι οποίες πιθανόν δεν περιορίζονταν στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Η βρετανική αστυνομία μετέβη το πρωί στην κατοικία του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

Ο Άντριου, τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Επστάιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του.

Κάρολος: Ο νόμος να πάρει την πορεία του

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε μετά τις εξελίξεις με τον Άντριου ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», εκφράζοντας παράλληλα «τη βαθύτερη ανησυχία» του για τη σύλληψη του νεότερου αδελφού του.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του (με την οποία συντάσσονται και ο Ουίλιαμ με την Κέιτ), ο Κάρολος, ο οποίος κατά πληροφορίες δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από την Αστυνομία για τη σύλληψη του Άντριου, ανέφερε:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τις υποψίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία, με την οποία το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη στήριξη και συνεργασία μας.

Ας το δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του.

Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Στο μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς».

