Ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε το «παρών» σε επίδειξη μόδας στο Λονδίνο, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο οποίος αντιμετωπίζει υποψίες για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Ο Κάρολος χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους με νεύμα κατά την άφιξή του στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η επίδειξη της σχεδιάστριας Τόλου Κόκερ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Κατά την είσοδό του στην αίθουσα, έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα.

Παρακολουθώντας τη συλλογή της Βρετανο-Νιγηριανής σχεδιάστριας, συνομίλησε θερμά με την επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας Λόρα Γουίρ και τη σχεδιάστρια Στέλλα Μακάρτνεϊ στην πρώτη σειρά των επίσημων προσκεκλημένων.

Νωρίτερα σήμερα, ο Άντριου συνελήφθη από την αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να ανακριθεί βάσει υποψιών πως απέστειλε απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν.

Ο Κάρολος εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου διατύπωνε τη «βαθύτατη ανησυχία» του σχετικά με την είδηση. «Επιτρέψτε μου να το δηλώσω ξεκάθαρα: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της», υπογράμμισε. «Στο μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας και να σας υπηρετούμε όλους».

Η παρουσία του Καρόλου στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου είχε σχεδιαστεί από πριν. Ο 77χρονος Κάρολος ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του δίνοντας το «παρών» σε μια επίδειξη στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας της βρετανικής πρωτεύουσας. Το 2018, η βασίλισσα Ελισάβετ κάθισε δίπλα στη «σιδηρά κυρία της μόδας» και έως πρόσφατα αρχισυντάκτρια του Vogue Άννα Γουίντουρ, στην πρώτη σειρά, στο σόου του Ρίτσαρντ Κουίν.

Πριν από την επίδειξη, ο Κάρολος περιηγήθηκε σε εκθέσεις στους χώρους της εβδομάδας μόδας του Λονδίνου, μεταξύ άλλων σε μία έκθεση της σχεδιάστριας Στέλλα Μακάρτνεϊ.

