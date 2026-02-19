Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «πολύ λυπηρό» το περιστατικό που αφορά τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος κρατήθηκε νωρίτερα σήμερα από την αστυνομία για 12 ώρες σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Κατά την παραμονή του στη Τζόρτζια, ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων με μία σύντομη δήλωση, λέγοντας απλώς: «Κρίμα».

«Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», είπε ακόμη και πρόσθεσε: «Για μένα, είναι πολύ λυπηρό».

DOOCY: On Prince Andrew, do you think American associates of Jeffrey Epstein will wind up in handcuffs too?



TRUMP: I'm the expert in a way because I've been totally exonerated. That's very nice. I can actually speak about it very nicely. I think it's a shame. I did nothing. pic.twitter.com/PiGVUfNbzV — Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2026

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο βασιλιά Κάρολο, ο οποίος «προφανώς θα έρθει πολύ σύντομα στη χώρα μας». «Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ο βασιλιάς», σχολίασε.

Το BBC υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έκανε παρόμοιες δηλώσεις τον Νοέμβριο, λέγοντας ότι ένιωθε «άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια μετά την αφαίρεση του τίτλου του Άντριου.

Είπε ακόμη ότι «είναι πραγματικά ενδιαφέρον γιατί κανείς δεν μιλούσε για τον Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλούν. Εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει γι’ αυτό γιατί έχω απαλλαγεί εντελώς. Δεν έκανα τίποτα».

Ερωτήθηκε μάλιστα και αν πιστεύει ότι θα συλληφθούν και οι Αμερικανοί συνεργάτες του Τζέφρι Επστάιν, οπότε είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει τις γνώσεις του: «Είμαι κατά κάποιον τρόπο ειδικός στο θέμα, γιατί έχω απαλλαγεί πλήρως από κάθε ευθύνη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπορώ να μιλήσω για αυτό με πολύ ωραίο τρόπο. Νομίζω ότι είναι κρίμα. Δεν έκανα τίποτα».

protothema.gr