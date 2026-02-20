Σε 51 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου και ενός 14χρονου αγοριού και για απόπειρα χειραγώγησης δύο άλλων εφήβων ώστε να κάνουν σεξ μαζί της καταδικάστηκε την Τρίτη η πρώην εργαζόμενη σε δημοτικό σχολείο στο Ουισκόνσιν, Άννα Μαρί Κρόκερ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η 34χρονη, που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών έστειλε επίσης σεξουαλικά προκλητικά μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες σε κάθε έναν από τους τέσσερις μαθητές

Η Κρόκερ που είχε προσληφθεί στο Silver Lake-Salem Joint 1 School District το 2020, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2024 για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου αγοριού που βρισκόταν στο σπίτι της για να διανυκτερεύσει με μια ομάδα φίλων.

Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι κοιμόταν στο υπόγειο όταν η εκπαιδευτικός τον ξύπνησε, του έβγαλε το παντελόνι και τον κακοποίησε — μια αηδιαστική πράξη που, όπως είπε, προσπάθησε να σταματήσει απωθώντας την αρκετές φορές.

Μήνες αργότερα, μάλιστα, έστειλε μήνυμα στον νεαρό απαιτώντας του να ζητήσει συγγνώμη «για ό,τι συνέβη στο υπόγειο» και τον προειδοποίησε να μην το πει σε κανέναν, παρά το γεγονός ότι άλλα παιδιά είχαν δει την απροκάλυπτη κακοποίηση, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Η Κρόκερ είχε επίσης ανάρμοστη σχέση με έναν 14χρονο, με τον οποίο αντάλλαξε σεξουαλικά μηνύματα και φωτογραφίες μέσω Snapchat πριν τον κακοποιήσει σεξουαλικά σε ένα πάρκινγκ τον Αύγουστο του 2024.

Η 34χρονη κατηγορήθηκε επίσης ότι είχε σεξουαλικές συνομιλίες με ένα 13χρονο και ένα 16χρονο αγόρι φτάνοντας στο σημείο να προσπαθήσει να δελεάσει τον μεγαλύτερο έφηβο στο σπίτι της για σεξ μόλις μία μέρα πριν από τη σύλληψή της.

Η Κρόκερ, η οποία ικέτευσε τον δικαστή για ελαφρύτερη ποινή, ζήτησε συγγνώμη για τις φρικτές πράξεις της κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας: «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη. Με ενοχλεί η βλάβη και το τραύμα που πρέπει να υπομείνετε. Λυπάμαι βαθιά που αυτό προκάλεσε σύγχυση, πόνο και θυμό, και που πρέπει να ζήσετε με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής σας».

protothema.gr