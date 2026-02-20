Η Άγκυρα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πτητικής δοκιμής του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου FEWS-U, το οποίο ενσωματώθηκε στο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Bayraktar KIZILELMA.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ASELSAN, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου FEWS-U κατέστη επιχειρησιακά έτοιμο και ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα που αναπτύσσει η Baykar, πραγματοποιώντας με επιτυχία την πρώτη του πτήση.

Κατά τις ίδιες πηγές, το FEWS-U διαθέτει δυνατότητες κάλυψης 360 μοιρών, υψηλής ακρίβειας εντοπισμού κατεύθυνσης απειλής, καθώς και ταχείας ανίχνευσης και αναγνώρισης απειλών. Πρόκειται για σύστημα αυτοπροστασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει και να αναγνωρίζει απειλές ραντάρ κατά του αεροσκάφους και να ενεργοποιεί αντίμετρα.

Η ASELSAN αναφέρει ότι το σύστημα έχει αναπτυχθεί με στόχο την ενίσχυση της επιβιωσιμότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας μη επανδρωμένων αεροπορικών πλατφορμών στο σύγχρονο περιβάλλον αεροπορικών επιχειρήσεων.

Το Bayraktar KIZILELMA αποτελεί το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος που αναπτύσσει η Baykar στο πλαίσιο των προγραμμάτων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

ΚΥΠΕ