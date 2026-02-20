Νέα συγκλονιστικά βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από το τραγικό δυστύχημα του σημειώθηκε χτες στη Χιλή όταν ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ανετράπη και εξερράγη στο Σαντιάγο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι – 17 σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας.
Στα βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πυκνός καπνός να καλύπτει τα πάντα αμέσως μετά την ανατροπή του φορτηγού, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνονται εκρήξεις και τεράστιες φλόγες.
Η εισαγγελία ερευνά ακόμη τις συνθήκες του δυστυχήματος.