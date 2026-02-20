Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αίγυπτο με τουλάχιστον 18 νεκρούς όταν συγκρούστηκαν μικρό λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ιχθυοτροφείου και ένα φορτηγό στη βορειοανατολική Αίγυπτο, μετέδωσαν αιγυπτιακά ΜΜΕ.

Τα οχήματα συγκρούστηκαν σε έναν δρόμο που συνδέει τα λιμάνια του βορείου τμήματος της χώρας με την αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Egypt : 18 killed, 3 injured in truck-pickup collision south of Port Said



The accident occurred on the 30 June Axis after a heavy truck struck a passenger pickup truck, the sources said … More :https://t.co/MfyhJ8uBFr pic.twitter.com/qGxR718GwN February 19, 2026

Τέσσερα από τα 18 πτώματα βρέθηκαν διαμελισμένα, όπως γράφει η εφημερίδα Masrawy. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει προς το παρόν επίσημο απολογισμό.

Όπως γράφει η εφημερίδα Al-Shorouk, το δυστύχημα σημειώθηκε εξαιτίας «υπερβολικής ταχύτητας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα που επικρατούσε λόγω των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών».

Ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου Μουσταφά Μαντμπουλί, ο οποίος απέστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, έδωσε εντολή για την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, όπου ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις και μέρος του οδικού δικτύου είναι σε κακή κατάσταση.

Τουλάχιστον 111.583 παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας καταγράφηκαν σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

At least 18 people were killed, and three others were injured in a devastating road accident in northeastern Egypt. Emergency services rushed to the scene, transporting the injured to nearby hospitals as authorities launched an investigation into the cause of the crash.… pic.twitter.com/jBOIz7hO5r February 20, 2026

Το 2004, περισσότεροι από 5.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους αιγυπτιακούς δρόμους, έγινε γνωστό από την αιγυπτιακή Στατιστική Υπηρεσία.

cnn.gr