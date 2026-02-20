Στην προλητπική εκκένωση αρκετών κτηρίων προχώρησαν οι Αρχές στο Παρίσι, μετά από απειλητικές προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι προληπτικές εκκενώσεις έρχονται μετά από την αποστολή email που στάλθηκαν «σε αρχές και περιελάμβαναν απειλές για την τοποθέτηση βόμβας» σε διάφορες περιοχές του Παρισιού, αναφέρει η Le Figaro.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στην εφημερίδα ότι υπήρξε τουλάχιστον «μία αναφορά που έγινε γύρω στις 6 μ.μ. σχετικά με πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό σε διάφορες τοποθεσίες στην πρωτεύουσα».

Σύμφωνα με το BFM TV, το Sciences Po Paris και ο Πύργος Montparnasse (που βρίσκεται υπό ανακαίνιση) εκκενώθηκαν προληπτικά και έγιναν έρευνες από εκπαιδευμένους σκύλους. «Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και δεν βρέθηκε τίποτα ασυνήθιστο», ανέφερε.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μετέδωσε Radio France ο Πύργος του Άιφελ και το Μπατακλάν αναφέρθηκαν ως πιθανοί στόχοι, αλλά δεν εκκενώθηκαν.

cnn.gr