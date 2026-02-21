Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν η Πολωνή πατινέρ ταχύτητας Kamila Sellier απομακρύνθηκε με φορείο από τον πάγο, έχοντας τραυματιστεί στο πρόσωπο από τη λεπίδα πατινιού αντιπάλου κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου προημιτελικού στα 1.500 μέτρα short track. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα αργά πλάνα αποκαλύπτουν πόσο οριακή ήταν η στιγμή — λίγα χιλιοστά πιο μέσα και ο τραυματισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερική τύφλωση.

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V February 20, 2026

Η σύγκρουση που «πάγωσε» το στάδιο

Η 25χρονη Πολωνή προσπάθησε να προσπεράσει, την ίδια στιγμή που επιχείρησε κίνηση και η Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana.

Η προσπάθεια προσπέρασης αποδείχθηκε μοιραία. Οι τρεις αθλήτριες μπλέχτηκαν, έχασαν την ισορροπία τους και κατέληξαν στον πάγο. Στην πτώση, η λεπίδα πατινιού χτύπησε τη Sellier στο πρόσωπο, πολύ κοντά στο μάτι.

Οι γιατροί έσπευσαν άμεσα στον αγωνιστικό χώρο. Η αθλήτρια δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

«Ας ελπίσουμε ότι η λεπίδα δεν μπήκε πιο βαθιά»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι, το τραύμα εντοπίζεται στο μάγουλο, το οποίο έχει ήδη συρραφεί, ωστόσο υπάρχει έντονο οίδημα.

NEW: Polish speed skater Kamila Sellier rushed to the hospital after getting struck near the eye with an opponent's blade.



The 25-year-old athlete was racing in a women’s 1500-meter race when she fell before an opponent's skate hit her face.



According to CBS News, Sellier was… pic.twitter.com/4gfJW5sGGH — Collin Rugg (@CollinRugg) February 20, 2026

«Το μάγουλο έχει υποστεί βαθύ τραυματισμό και έχουν γίνει ράμματα. Πιθανότατα υπάρχει και κάκωση στο ζυγωματικό, ίσως και κάταγμα, καθώς το πρήξιμο είναι πολύ έντονο. Το μάτι είναι πολύ πρησμένο και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι η λεπίδα δεν μπήκε πιο βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Sellier είχε πλήρη συνείδηση, κάνοντας μάλιστα νόημα προς την εξέδρα ότι είναι καλά, καθησυχάζοντας τους θεατές.

Διπλός αποκλεισμός μετά το ατύχημα

Μετά την εξέταση του περιστατικού, οι διαιτητές αποφάσισαν τον αποκλεισμό τόσο της Sellier όσο και της Santos-Griswold, κρίνοντας ότι η προσπάθεια προσπέρασης έγινε καθυστερημένα και παραβίαζε τους κανονισμούς.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους του short track, ενός αθλήματος υψηλής ταχύτητας και έντονου ανταγωνισμού, όπου οι αποστάσεις είναι ελάχιστες και τα λάθη κοστίζουν ακριβά.

Reports are at the Polish speed skater athlete, Kamila Sellier has a facial fracture after her fall but her eye itself appears to have been spared serious damage, and she’s conscious.

This was a scary moment in short-track speed skating, where high speeds and close contact make… pic.twitter.com/mnbm4CaOF7 — Still Searching (@still_seari7i1) February 21, 2026

Μια στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Τα αργά πλάνα της σύγκρουσης αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα του αθλήματος: μια ανεπαίσθητη διαφορά εκατοστών μπορεί να καθορίσει τη γραμμή ανάμεσα σε έναν σοβαρό τραυματισμό και μια ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η κατάσταση της αθλήτριας παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα της Πολωνίας, με τις εξετάσεις στο νοσοκομείο να αναμένονται κρίσιμες για την πλήρη εικόνα του τραυματισμού.

protothema.gr