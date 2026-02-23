Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε σήμερα πως είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για το άνοιγμα ενός «νέου κεφαλαίου» στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Πιονγιάνγκ, μέσω συγχαρητήριου μηνύματος που απέστειλε μετά την επανεκλογή του Βορειοκορεάτη ηγέτη ως γενικού γραμματέα του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

«Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τον γενικό γραμματέα (της Βόρειας Κορέας) για να εφαρμόσω αποτελεσματικά τη σημαντική συναίνεση που έχουμε επιτύχει, να γράψω ένα νέο κεφάλαιο στη φιλία Κίνας-Βόρειας Κορέας και να υπηρετήσω την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και στις δύο χώρες», δήλωσε ο Σι στο μήνυμά του, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η διπλωματική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη από τη γειτονική Κίνα είναι ζωτικής σημασίας για τη Βόρεια Κορέα.

