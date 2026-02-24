Στη δίνη των εξελίξεων που προκάλεσε η σύλληψη του Πρίγκιπα Άντριου εξακολουθεί να βρίσκεται η βρετανική βασιλική οικογένεια, με το βάρος της υπόθεσης να προκαλεί έντονη ανησυχία στο εσωτερικό του Παλατιού. Ο πρώην δούκας του Γιορκ συνελήφθη ανήμερα των γενεθλίων του την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα και αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν 11 ώρες αργότερα ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το αν διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Αμερικανό παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν την περίοδο που ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επιθυμούν να κρατήσουν αποστάσεις από τον «άσωτο» θείο τους, σύμφωνα με πηγή του παλατιού όμως παράλληλα, όπως αποκάλυψε έτερη βασιλική πηγή στη Daily Mail, το ζεύγος των γαλαζοαίματων προβληματίζεται για τις επιπτώσεις που θα έχει η σύλληψη του πρώην δούκα του Γιορκ στην υγεία του βασιλιά Καρόλου. Ο Βρετανός μονάρχης ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και έκτοτε εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία. «Είναι εξαντλημένος και αυτό (η σύλληψη του Άντριου) είναι εξαντλητικό για εκείνον», δήλωσε καλά πληροφορημένη πηγή από το Μπάκιγχαμ στο βρετανικό μέσο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου το βράδυ της Κυριακής στην τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) στο εμβληματικό Royal Festival Hall του Λονδίνου. Στο πλευρό του έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση η μέλλουσα βασίλισσα Κέιτ Μίντλετον, η οποία επί τρία χρόνια δεν είχε δώσει το «παρών» στην υψηλού προφίλ εκδήλωση λόγω της μάχης που έδινε με τον καρκίνο. Η σκιά της σύλληψης του Άντριου έχει πέσει βαριά πάνω στα μέλη της βασιλικής οικογένειας αφού στο περιθώριο της τελετής απονομής των BAFTA ο πρίγκιπας της Ουαλίας δήλωσε σε σχετική ερώτηση πως δεν έχει δει ακόμα την ταινία «Hamnet» (αναδείχθηκε καλύτερη βρετανική ταινία ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας) επειδή «δεν βρίσκεται σε ήρεμη κατάσταση αυτή την περίοδο».

«Ο Ουίλιαμ είναι δυσαρεστημένος επειδή είναι πιθανό να υπάρχει ακόμα πρόβλημα όταν τελικά αυτός γίνει βασιλιάς. Είμαι σίγουρος ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανυπομονούν να πουν κάτι δημόσια για να κρατήσουν αποστάσεις, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω της αστυνομικής έρευνας. Νομίζω ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο που δεν θα εξαφανιστεί γρήγορα. Είναι ένα χάος που άφησαν ο Άντριου και η εκλιπούσα Βασίλισσα και παρόλο που η Αυτού Μεγαλειότητα έχει τον έλεγχο, ο Ουίλιαμ είναι απογοητευμένος», δήλωσε βασιλική πηγή.

