Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters το ελικόπτερο κατέπεσε σε αγορά φρούτων στην πόλη Ντορτσέ προκαλώντας πυρκαγιά.

Από την πτώση έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του ελικόπτερου καθώς και δύο έμποροι.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, στο Ιράν έχουν σημειωθεί αρκετά παρόμοια περιστατικά πολλά εκ των οποίων αφορούν αεροσκάφη που αγοράστηκαν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και δεν διαθέτουν γνήσια ανταλλακτικά για συντήρηση.

Iranian Army training helicopter crashed in Dorcheh, Khomeini Shahr (Isfahan Province), inside a wholesale fruit and vegetable market compound.



Both the pilot and co-pilot were killed.



No confirmed reports of additional casualties on the ground. pic.twitter.com/vYYiXZjA8Y February 24, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, ένα μαχητικό F-4 αμερικανικής κατασκευής που ανήκε στην τακτική αεροπορία του Ιράν συνετρίβη στην δυτική επαρχία Χαμαντάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας πιλότος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

