Την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ανακοίνωσε ο Μπόργκε Μπρέντε, έπειτα από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που τον συνέδεαν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, οι συμπρόεδροι του Φόρουμ, Αντρέ Χόφμαν και Λάρι Φινκ, γνωστοποίησαν ότι ο Αλοΐς Τσβίνγκι θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού επικεφαλής και προέδρου.

JUST IN – President and CEO of the World Economic Forum, Borge Brende resigns after the forum launched an independent investigation into his relationship with Epstein — Reuters pic.twitter.com/lUqaL6YHUi February 26, 2026

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιβλέψει τη διαδικασία μετάβασης της ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου για τη δρομολόγηση κατάλληλης διαδικασίας επιλογής μόνιμου διαδόχου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τον Μπρέντε. Ο Νορβηγός αξιωματούχος είχε δηλώσει τότε ότι ήταν «εντελώς ανενημέρωτος για το παρελθόν και τις εγκληματικές δραστηριότητες» του Τζέφρι Επστάιν.

Στη δήλωσή του την Πέμπτη, ο Μπρέντε ανέφερε: «Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ», χωρίς να κάνει αναφορά στον Επστάιν.

protothema.gr