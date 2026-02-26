Μια τραγωδία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή σε ένα θέρετρο της λίμνης Τάχο στη βόρεια Αμερική, όταν δύο σκιέρ διέσωσαν έναν άνδρα που θάφτηκε κάτω από χιόνι.

Όλα συνέβησαν στις 18 Φεβρουαρίου όταν δύο σκιέρ κατέβαιναν τις πίστες του θέρετρου Palisades Tahoe στην Καλιφόρνια και εντόπισαν δύο πέδιλα να προεξέχουν και ένα χέρι να κρατά ένα μπαστούνι. Ο Carson Schmidt, ένας από τους δύο σκιέρ που βρέθηκαν στο σημείο, βιντεοσκόπησε τη διάσωση. Στο βίντεο φαίνονται οι δύο άνδρες να πλησιάζουν στο σημείο όπου διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά και στη συνέχεια να σκάβουν με μανία στο χιόνι, σε μια προσπάθεια να φέρουν στην επιφάνεια το θύμα. Λίγο αργότερα ακούγεται ένας ήχος σαν μουγκρητό. «Σε πιάσαμε», είπε ένας από τους σκιέρ αφού κατάφερε να απομακρύνει το χιόνι από το πρόσωπο του άνδρα και τον ρώτησε αν είναι καλά. Εκείνος τους διαβεβαίωσε ότι ήταν καλά και οι δύο σκιέρ συνέχισαν να απομακρύνουν το υπόλοιπο χιόνι.

«Θέλω απλώς να είναι μια υπενθύμιση για να κάνετε σκι με ασφάλεια και να κάνετε σκι με έναν φίλο», έγραψε ο Schmidt σε ανάρτηση. «Δεν χρειάζεται να γίνει χιονοστιβάδα ή να πέσεις σε κοιλότητα γύρω από δέντρο για να θαφτείς όταν το χιόνι έχει τέτοιο βάθος», εξήγησε.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε να θαφτεί κάτω από το χιόνι ο σκιέρ.

Το δραματικό βίντεο της διάσωσης σκιέρ που θάφτηκε κάτω από χιόνι

Σημειώνεται, τέλος, ότι το περιστατικό έγινε γνωστό μόλις μία ημέρα μετά την τραγωδία στη Σιέρα Νεβάδα όπου 9 σκιέρ έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα.

