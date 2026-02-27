Η πρώην πρώτη κυρία και πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, κατέθεσε για ώρες την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, «δεν γνώριζε τίποτα» για τα εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν. Παράλληλα, κάλεσε τους νομοθέτες να ζητήσουν ένορκη κατάθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη δική του παλαιότερη σχέση με τον χρηματοδότη.

«Ναι, είμαι 100% σίγουρη»

Κατά την έξοδό της από την ακρόαση, δημοσιογράφος τη ρώτησε: «Είστε 100% σίγουρη ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν;». Η κ. Κλίντον απάντησε: «Ναι, είμαι».

Η ίδια δήλωσε επίσης ενώπιον της επιτροπής ότι «δεν είχα ιδέα» για τα εγκλήματα του Επστάιν, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια. «Θέλω να δω την αλήθεια να βγαίνει στο φως», ανέφερε μετά την πολύωρη κατάθεσή της κεκλεισμένων των θυρών.

Παράλληλα, κάλεσε τους νομοθέτες να ζητήσουν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταθέσει ενόρκως σχετικά με την παλαιότερη σχέση του με τον Επστάιν. Οι Κλίντον και ο Τραμπ αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Επστάιν.

Η κλήτευση και η κατάθεση

Το ζεύγος Κλίντον είχε αρχικά αντιταχθεί στην κλήτευση της επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς την πολιτικά υποκινούμενη. Ωστόσο, συμφώνησαν τελικά να καταθέσουν, καθώς διαφαινόταν το ενδεχόμενο διαδικασίας για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Μετά από έξι ώρες κατάθεσης ενώπιον των μελών της Επιτροπής Εποπτείας, η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι ήταν «απογοητευμένη» που η μαρτυρία δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, «ώστε να μη χρειάζεται να βρίσκομαι εδώ έξω και να τη χαρακτηρίζω για εσάς».

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή της προς τον πρόεδρο της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, λέγοντας ότι έθεσε σημαντικά ερωτήματα για τη φύση της έρευνας και ότι της έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει τις πτυχές που θεωρεί πως πρέπει να διερευνηθούν. «Το εκτίμησα αυτό. Θέλω να δω την αλήθεια να βγαίνει στο φως, οπότε ήταν ένας καθησυχαστικός τρόπος να ολοκληρωθεί μια πολύ μακρά, επαναλαμβανόμενη κατάθεση», ανέφερε για τον κ. Κόμερ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι επέκρινε τα Ρεπουμπλικανικά μέλη της επιτροπής επειδή δεν υπέβαλαν ερωτήσεις σε άλλα πρόσωπα που κατέθεσαν σχετικά με τον Επστάιν ή τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί.

Η στάση του Μπιλ Κλίντον και η γραπτή δήλωση

Ο Μπιλ Κλίντον έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Επστάιν και ότι διέκοψε κάθε σχέση μαζί του πριν από δύο δεκαετίες.

Όπως έχει αναφέρει, η επαφή τους συνδέθηκε με το φιλανθρωπικό του έργο μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, ενώ έχει εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι συνδέθηκε ποτέ με τον χρηματοδότη, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Ο πρώην πρόεδρος πρόκειται να καταθέσει την Παρασκευή.

Η Χίλαρι Κλίντον έδωσε επίσης στη δημοσιότητα μέσω X αντίγραφο της εναρκτήριας δήλωσής της ενόψει της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε στην Τσάπακουα της Νέας Υόρκης, κοντά στην κατοικία των Κλίντον.

«Δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες», ανέφερε για τον Επστάιν και τη Μάξγουελ, προσθέτοντας: «Δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει ποτέ τον κ. Επστάιν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροπλάνο του ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τις κατοικίες ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω σε αυτό».

