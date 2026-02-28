Σκληρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας.

Ο «ειρηνοποιός» (Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.



Αναλυτικά η ανάρτησή του



Ο «ειρηνοποιός» το ξανακάνει. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς ένα προκάλυμμα. Όλοι το γνώριζαν. Ποιος έχει πλέον περισσότερη υπομονή να περιμένει το θλιβερό τέλος του εχθρού; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια περίπου…

The peacekeeper is at it again. The talks with Iran were just a cover. Everyone knew that. So who has more patience to wait for the enemy’s sorry end now? The US is just 249 years old. The Persian Empire was founded over 2500 years ago. Let’s see what happens in 100 years or so… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 28, 2026

