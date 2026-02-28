Ώρες έντονης ανησυχίας βιώνουν οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων που προκάλεσε συναγερμό σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας και τα πλήγματα που καταγράφηκαν στην περιοχή, κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών, ενώ έγινε γνωστό ότι ο εναέριος χώρος των Εμιράτων παραμένει προσωρινά κλειστός.

Iran menyerang balik ke Israel. Serta menyerang pangkalan milik USA yang ada di Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, dll.



Video: pangkalan udara USA di Bahrain yang diserang Iran.pic.twitter.com/mPg2bYZRkd February 28, 2026

Το κλίμα φόβου αποτυπώνεται και στις μαρτυρίες των κατοίκων. Η Άντζελα Παντελής, Ελληνίδα που ζει μόνιμα στο Ντουμπάι και εργάζεται ως DJ σε φημισμένα κλαμπ της πόλης, μίλησε στο protothema.gr, ενώ η ίδια παραχώρησε και το οπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται φωτεινά ίχνη πυραύλων στον ουρανό. Όπως περιγράφει: «Είναι μια μέρα ανησυχίας, όλα έγιναν ξαφνικά. Ξαφνικά κυκλοφόρησαν βίντεο με πυραύλους στον εναέριο χώρο των Εμιράτων, δεν σας κρύβω ότι ανησυχήσαμε. Λάβαμε ειδοποίηση από την ελληνική πρεσβεία να παραμείνουμε στα σπίτια μας και να αποφύγουμε τις μετακινήσεις».

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις ξένες κοινότητες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, καθώς εντείνεται η διεθνής ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Direct hit of Iranian missiles in Dubai pic.twitter.com/jSsuCeruLx — Alpha Defense™🇮🇳 (@alpha_defense) February 28, 2026

BREAKING: Tourists relaxing poolside in Dubai witness an interception occurring in the sky above them. pic.twitter.com/0tMWEgYb4i February 28, 2026

Iran targeted the United States’ naval installation in Bahrain as reports of additional Iranian missile launches against Israel, Qatar, and the UAE continue to come in. pic.twitter.com/MYmfQvK5L4 — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Αντίστοιχες οδηγίες εξέδωσαν και άλλες δυτικές πρεσβείες. Η αμερικανική πρεσβεία προχώρησε σε ειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες για παραμονή σε ασφαλή καταφύγια, ενώ η αυστραλιανή πρεσβεία συνέστησε στον αυστραλιανό πληθυσμό να περιορίσει τις μετακινήσεις του και να παραμείνει κοντά στις κατοικίες του μέχρι νεωτέρας. Σε ανακοίνωσή τους, οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι υπάρχουν αναφορές για πυραύλους που πέταξαν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλώντας τους Βρετανούς υπηκόους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα.

🇦🇪 In Dubai, over the Dubai Marina area, the air defense system shot down an Iranian missile.



An evacuation of people from the tallest building in the world, the Burj Khalifa, has begun in Dubai.



American officials believe that Iranian attacks could continue for days, possibly… https://t.co/zr7P3Hdku8 pic.twitter.com/83FdGDyVe6 — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 28, 2026

protothema.gr