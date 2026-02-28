Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις πως το Ισραήλ εξολόθρευσε τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Βγείτε στους δρόμους και ανατρέψτε το καθεστώς».

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και καλεί σε υπομονή.

Λέει ότι το Ισραήλ έχει «μια συμμαχία για την ειρήνη και μια συμμαχία για τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι αυτός ο πόλεμος θα οδηγήσει σε «πραγματική ειρήνη».