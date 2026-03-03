Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες στο Ισραήλ που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα να το κάνουν μέσω Αιγύπτου, λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ κάλεσαν όλους τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή εν μέσω των συγκρούσεων με το Ιράν.

Ο Mike Huckabee εξηγεί σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει υπηρεσίες λεωφορείων από την Ερζλίγια, το Τελ Αβίβ, τη Χάιφα και την Ιερουσαλήμ προς την Τάμπα, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα στην Αίγυπτο. Από εκεί, λέει, θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες «περιορισμένες» πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τάμπα ή να μπορούν να μεταφερθούν επίγεια στο Κάιρο, «όπου το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά», εκτός από τις πτήσεις προς προορισμούς στη Μέση Ανατολή.

Watch my message to American citizens in Israel and be sure to register with the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive important security updates directly. >> https://t.co/8fk1kydTB2 pic.twitter.com/r4IV0WQFEk March 3, 2026

«Οι επιλογές είναι αρκετά περιορισμένες», αναγνωρίζει ο Χάκαμπι. «Το αεροδρόμιο είναι κλειστό, φυσικά, και δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξει ή πόσες πτήσεις (θα είναι διαθέσιμες)».

Η πρεσβεία δεν συνιστά ταξίδια μέσω της Ιορδανίας, «λόγω ορισμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται εκεί, της σποραδικής δυνατότητας λειτουργίας του αεροδρομίου και των περιορισμένων ωρών πρόσβασης στην Ιορδανία μέσω του Allenby Crossing», προσθέτει ο Huckabee.

Επαναλαμβάνει την οδηγία των ΗΠΑ προς όλους τους πολίτες να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Έξυπνης Εγγραφής Ταξιδιωτών (STEP) του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του step.state.gov για να λαμβάνουν ενημερώσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν τουλάχιστον 200.000 Αμερικανοί πολίτες στο Ισραήλ.

«Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα», προσθέτει ο Χάκαμπι, «Αλλά πόσο ευγνώμονες είμαστε για μια καταπληκτική χώρα και έναν σπουδαίο πρόεδρο που αποφάσισε ότι μετά από 47 χρόνια εχθρικών ενεργειών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράν, ενωνόμαστε, όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά τώρα φαίνεται ότι και με την υπόλοιπη Μέση Ανατολή, λέγοντας “φτάνει πια”».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν οργανώσει τις δικές τους πτήσεις εκκένωσης και οι εμπορικές πτήσεις έχουν διακοπεί σε όλη την περιοχή. Το Ισραήλ, το Κατάρ, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους. Το Ισραήλ δεν αναμένεται να ανοίξει ξανά τον εναέριο χώρο του πριν από την επόμενη εβδομάδα και ο κύριος διεθνής κόμβος της χώρας, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, είναι κλειστός.

