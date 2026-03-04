Ο μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εξελέγη από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων ως νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν. Η εκλογή του ενισχύει περαιτέρω την επιρροή της οικογένειας Χαμενεΐ στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του θεοκρατικού συστήματος, το οποίο δεν προβλέπει κληρονομική διαδοχή στην ηγεσία.

Η απόφαση της 88μελούς Συνέλευσης έρχεται μετά από αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι τα μέλη της δεν βρίσκονταν στο κτίριο στην Κομ που επλήγη νωρίτερα την Τρίτη από το Ισραήλ. Παρά τις αναφορές αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το ιερατείο «ισοπεδώθηκε».

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 March 3, 2026

Η σύζυγός του σκοτώθηκε σε πλήγμα στο Ιράκ το Σάββατο. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Iran International, η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έγινε «υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης».

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παιδί της Επανάστασης

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο ισχυρός γιος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ένας διακριτικός αλλά ισχυρός κληρικός, που θεωρείτο η σκιώδης δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πιθανός διάδοχος, ασκούσε σημαντική επιρροή στον μηχανισμό ασφαλείας και πολιτικής του Ιράν, ενισχυμένος από τους στενούς δεσμούς του με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Γεννημένος το 1969 στη Μασάντ, ένα τεράστιο αστικό κέντρο κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ο Μοτζτάμπα μεγάλωσε σε ένα πολιτικά φορτισμένο περιβάλλον με τα έξι αδέρφια του. Τα πρώτα του χρόνια διαμορφώθηκαν από την έντονη αντίθεση του πατέρα του στον Σάχη, η οποία οδήγησε σε πολλαπλές συλλήψεις από τη SAVAK, τη μυστική αστυνομία του καθεστώτος

Η άνοδος στις τάξεις του κληρικού κατεστημένου

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οικογένεια Χαμενεΐ μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου ο Μοτζτάμπα φοίτησε στο ελίτ Λύκειο Αλάβι, από όπου αποφοίτησε το 1987. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εντάχθηκε επίσης στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την ιδεολογική στρατιωτική δύναμη του καθεστώτος των μουλάδων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, ο Μοτζτάμπα υπηρέτησε στο «Τάγμα Χαμπίμπ» του IRGC, όπου δημιούργησε δεσμούς με μελλοντικούς πρωταγωνιστές στο κατεστημένο του Ιράν, εδραιώνοντας την επιρροή του εντός του συστήματος.

Το «χρίσμα» του πατέρα του ως Ανώτατου Ηγέτη το 1989, σηματοδότησε μια κρίσιμη καμπή στη ζωή του Μοτζτάμπα.

Σπούδασε ισλαμική θεολογία και νομολογία υπό την καθοδήγηση σημαινόντων κληρικών, πρώτα στην Τεχεράνη και αργότερα στο Κομ, γνωστό ως η καρδιά της σιιτικής ακαδημαϊκής δραστηριότητας ενισχύοντας τη θέση του μεταξύ της θρησκευτικής ελίτ, παρά τη σχετικά χαμηλή θέση του στον κλήρο.

Συμμετοχή στην καταστολή

Ο Μοτζτάμπα είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης του Ιράν και της αυξανόμενης εσωτερικής αναταραχής, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

Έλεγχος σε λογαριασμούς δισεκατομμυρίων

Ταυτόχρονα, πιστεύεται ότι είχε υπό τον έλεγχό του τεράστια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός τραπεζικού λογαριασμού ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε παγώσει το Ηνωμένο Βασίλειο το 2009.

Η επιρροή του εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την πολιτική, ενισχυμένη από στενούς δεσμούς με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν και βασικά μέσα ενημέρωσης, ιδίως την κρατική ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB), η οποία ενίσχυσε την εξουσία του.

