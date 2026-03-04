Θύμα φάρσας από Ρώσους pranksters έπεσε ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, καθώς σε τηλεφωνική συνομιλία του παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Μάλιστα, ένας από αυτούς συστήθηκε με το όνομα… «Αδόλφος».

Μόνο που οι συνομιλητές του δεν ήταν αντιπρόσωποι του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, όπως του παρουσιάστηκαν, αλλά Ρώσοι φαρσέρ.

Το δίδυμο των Ρώσων φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, δεν έκανε καμία προσπάθεια να είναι πειστικοί. Η προφορά τους είναι χαρακτηριστικά ρωσική, ενώ ένας από τους δύο συστήθηκε ως… «Αδόλφος», φορώντας μάλιστα περούκα και μουστάκι που παρέπεμπαν στον Χίτλερ.

Και όμως ο Παχλαβί έπεσε στην παγίδα.

Ακόμη περισσότερο, ο Παχλαβί έδειξε πολύ ενθουσιασμένος για το ενδεχόμενο να αρχίσει και η Γερμανία τους βομβαρδισμούς μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ (η συζήτηση έγινε πριν αρχίσει η επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου).

Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην είναι απομονωμένοι «σε αυτή τη σταυροφορία», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε τη χαρά του για το ότι η Γερμανία ακολουθεί «σκληρή στάση» έναντι του Ιράν.

Όσο για το μέλλον, ο Παχλαβί δηλώνει έτοιμος: «Όταν επιτέλους πέσει αυτό το καθεστώς, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε».

