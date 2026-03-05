Έφτασε στην Κύπρο ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, τέσσερις ημέρες αφού drone έπληξε την βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, μετέδωσαν πολλά βρετανικά μέσα.

Σήμερα το πρωί ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας είχε συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, ανεφέρε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης. Έγινε ανταλλαγή και εκτίμηση της περιφερειακής κατάστασης αλλά και συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο. Ο Βρετανός ΥΠΑΜ ενημέρωσε για τις αποφάσεις της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της έλευσης HMS Dagon και ελικοπτέρων με anti – drone.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη που πραγματοποιείται την ώρα που το Λονδίνο επικρίνεται από τις κυπριακές αρχές ότι καθυστέρησε στην ανάπτυξη ενισχύσεων για την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων του νησιού.