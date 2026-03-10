Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς παρευρέθηκε τη Δευτέρα σε τελετή στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, όπου πραγματοποιήθηκε η επιστροφή της σορού του έβδομου Αμερικανού στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο με το Ιράν.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων και απογειώσεων της βάσης της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, όπου μεταφέρθηκε η σορός του στρατιωτικού με μεταγωγικό αεροσκάφος.

Ο Τζέι Ντι Βανς παρακολούθησε τη διαδικασία μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, πτέραρχο Νταν Κέιν, καθώς το φέρετρο μεταφερόταν από το στρατιωτικό αεροσκάφος σε νεκροφόρα.

PHOTOS: Vice President Vance attends the dignified transfer of Sgt. Benjamin N. Pennington, an American hero who gave his life to defend his country. pic.twitter.com/rYxwPuDEqX — Vice President JD Vance (@VP) March 10, 2026

Ποιος ήταν ο στρατιώτης που σκοτώθηκε

Ο στρατιώτης που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο λοχίας Μπέντζαμιν Πένιγκτον, 26 ετών.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, σκοτώθηκε σε πλήγμα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

🚨 HEARTBREAKING & HONORABLE: VP JD VANCE & SECDEF PETE HEGSETH PRAY OVER FALLEN HERO SGT. BENJAMIN PENNINGTON.



God Bless this Hero and his family. 🙏



RIP Sir.



pic.twitter.com/2hy0h30fUg March 10, 2026

Τα προηγούμενα θύματα των επιθέσεων

Ο Πένιγκτον είναι ο έβδομος Αμερικανός στρατιωτικός που χάνει τη ζωή του στη σύγκρουση.

Τα άλλα έξι θύματα –πέντε άνδρες και μία γυναίκα– ήταν έφεδροι στρατιωτικοί που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ.

Σκοτώθηκαν όταν ιρανικό drone έπληξε αμερικανική στρατιωτική θέση στο λιμάνι Σουάιμπα.

U.S. Vice President JD Vance, Defense Secretary Pete Hegseth, and other senior officials attended the Dignified Transfer tonight at Dover Air Force Base in Delaware, of U.S. Army Sgt. Benjamin N. Pennington, 26, of Glendale, Kentucky, who was assigned to 1st Space Battalion, 1st… pic.twitter.com/YjlLM5VYzi — OSINTdefender (@sentdefender) March 10, 2026

Η τελετή του Σαββάτου με τον Τραμπ

Τα λείψανα των έξι αυτών στρατιωτικών είχαν επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, σε αντίστοιχη τελετή που πραγματοποιήθηκε επίσης στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ.

Στην τελετή είχε παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Νταν Κέιν.

protothema.gr